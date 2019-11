Piove sul bagnato per l'infermeria della Juventus, che dopo Miralem Pjanic, infortunatosi nel match fra Italia e Bosnia, ora deve far fronte anche a un guaio fisico occorso ad Alex Sandro. Nel corso dell'ultima amichevole tra Brasile e Argentina, il terzino brasiliano ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. A quanto si apprende, il giocatore resterà in ritiro con il Brasile, senza ovviamente prendere parte alla prossima amichevole della nazionale verdeoro, contro la Corea del Sud, martedì 19 novembre ad Abu Dhabi. Alex Sandro verrà seguito dallo staff medico della Selecao e inizierà le cure prima di rientrare in Italia. Una volta che sarà tornato alla Continassa (mercoledì), si potranno quantificare i tempi di recupero, dopo aver effettuato nuovi esami strumentali.