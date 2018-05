La Juventus accoglierà Emre Can nei prossimi giorni. La dirigenza bianconera è sempre alla ricerca delle giuste occasioni sul mercato e tra i calciatori i cui contratti scadono nel 2019 ci sono Moussa Dembélé del Tottenham e Aaron Ramsey dell'Arsenal. Il belga degli Spurs non rinnoverà il suo contratto e nelle ultime ore il Napoli si sarebbe fatto avanti con l'entourage del calciatore. La Juve, però, non molla nessuno dei due e pensa ad un colpo low cost tra un anno, in stile Emre Can.