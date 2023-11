Non si placano le polemiche fra Dusan Vlahovic e i tifosi della Fiorentina. L'attaccante serbo della Juve, dopo essersi beccato con la Ferrovia durante il riscaldamento e aver fatto il gesto del pollice alzato verso la Fiesole prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi al termine della partita, ha portato avanti la questione anche sui social: ha postato un'immagine in cui guarda in segno di sfida i tifosi gigliati al Franchi con tanto di emoji del re.