Luca Pellegrini e Marko Pjaca, di proprietà della Juventus e in prestito a Lazio ed Empoli, non dovrebbero essere riscattati da capitolini e toscani al termine della stagione in corso. Come si legge su Sportmediaset, la Juve è destinata a perdere i 20 milioni di euro derivanti dal riscatto del cartellino dei due giocatori, e, soprattutto, dovrà cercare di trovare loro una nuova sistemazione.