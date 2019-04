Wesley alla Juventus, tutto fatto. Ci sono anche le firme sui contratti per questo terzino classe 2000 cresciuto nel Flamengo con prospettive davvero importanti: campione del Sudamericano Sub17 due anni fa, il laterale è stato soprannominato Gasolina in Brasile per via della sua rapidità nella corsa. Un gioiellino su cui investire, non fosse che la società sudamericana è andata in guerra con l'entourage di Wesley: alla fine del 2017 si è aperto il dialogo per il nuovo contratto senza successo, così le parti sono arrivate allo scontro e il brasiliano non ha più messo piede in campo praticamente dallo scorso maggio, out praticamente da un anno. REGIA TARGATA RAIOLA - Lo ha voluto fortemente la Juve che ha fiutato l'operazione a costi relativamente bassi: Wesley adesso è bianconero, ha firmato il suo contratto e c'è dietro la regia del suo agente Mino Raiola. Un affare che rinsalda i rapporti con la Juventus e il ds Fabio Paratici, non che ce ne fosse bisogno; già atteso al tavolo bianconero per il rinnovo di Moise Kean, il desiderio (complicato) de Ligt e il sogno Pogba, Raiola piazza un'altra operazione in sinergia con la Juventus portando a Torino quel Wesley che diverse squadre tra Olanda e Spagna avevano provato a prendere vista la situazione di guerra col Flamengo. C'è grande amarezza nell'area tecnica del Mengao per aver perso un prospetto simile per una cifra decisamente più bassa rispetto agli 8 milioni di clausola previsti dal precedente contratto. Adesso Wesley è a Torino e si aggrega al progetto Juve. In un asse con Raiola più vivo e forte che mai.