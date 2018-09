Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus non ha mollato la pista che porta all'esterno brasiliano del Real Madrid, Marcelo. Il terzino ha inoltre spianato ancora una volta la strada all'addio alle Merengues seguendo le orme di Cristiano Ronaldo. Marcelo ha infatti patteggiato con il fisco spagnolo per i mancati versamenti fiscali sui diritti di immagine, ma si è mostrato perplesso sul proprio futuro e un approdo in un altro paese (Italia in primis) è in cima alla sua lista dei desideri.