L'ultima volta era stato presente per Roma-Atalanta, ormai un mese fa.: il dirigente di spicco della Juventus si è presentato all'Olimpico in una missione che non ha sviluppi rapidi o immediati, nessuna trattativa imminente anche perché il mercato è lontano. Paratici è solito seguire match dal vivo per verificare la crescita dei giocatori seguiti e apprezzati, oltre che per- Eppure, la Juventus è sempre vigile sui giovani che inserisce in lista. Una strategia che Paratici porta avanti da anni;col suo primo gol in campionato, il secondo consecutivo considerando l'Europa League, una prestazione totale che ha raccolto consensi e applausi nell'emergenza giallorossa., la Roma oggi lo ritiene intoccabile e non vuole affrettare i tempi neanche per discutere di un'eventuale cessione. I bianconeri osservano, prendono nota, fa parte del gioco. In più, l'aspettativa era sulla, altra pepita d'oro del settore giovanile giallorosso che ha sfiorato il passaggio alla Juve a luglio scorso (la Roma si è opposta, il giocatore anche). Vista l'emergenza, poteva essere il suo momento, per verificarne anche l'impatto con la Serie A. Così non è stato. Ma il radar dei campioni d'Italia rimane acceso...