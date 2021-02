IL TABELLINO

Così, partendo con una retroguardia a quattro (dovehanno giganteggiato) e finendo a cinque (dentro Chiellini a far da trio con il turco e l’olandese, mentre Danilo e Alex Sandro fungevano da esterni), Andreaha raggiunto la prima finale didella sua carriera dopo il successo in Supercoppa con il Napoli.Non male per une senza alcuna esperienza, che si era presentato in Serie A per mostrarci un calcio nuovo - forse immaginario, forse immaginifico - e che, invece, arriva a giocarsi un trofeo importante usando la stessa strategia del tanto criticato - e però molto vincente - MassimilianoMa tant’è. Tra qualche mese, seavrà vinto un altro paio di titoli (e magari la tanta agognata Champions) nessuno - tranne me - avrà più voglia di ricordare quanto promesso e quanto mantenuto. E gli stessi juventini riformisti e miglioristi, che speravano di ottenere da Pirlo quel che non è riuscito a, perdoneranno tutto sull’altare del successo.Tuttavia non è ancora tempo per questi discorsi. La Juventus, il 19 maggio, deve battere una tra(si gioca questa sera) e prima di arrivare lì, dovrà fare strada in(il Porto la settimana prossima) dove nessuno più gioca in modo tanto avaro e arcaico.Detto che laha complessivamente meritato nelle due sfide, quel che emerge in maniera clamorosa è l’inversione di tendenza della squadra, ora attenta soprattutto alla fase difensiva.La Juve che ha pareggiato con l’ha badato prima di tutto ad amministrare il vantaggio cumulato all’andata (2-1), poi a difendersi con otto o nove uomini, infine ad arroccarsi dentro l’area di rigore dove - va detto senza infingimenti -sono stati annullati.Non cosìcontro il qualenon aveva montato una guardia attenta. Non intendo una marcatura, ma era del tutto prevedibile - come ho scritto alla vigilia - chenon fosse adatto ad arginare il marocchino eaddirittura meno di lui. Alla Juve e al suo allenatore è andata bene che tutte le iniziative sulla destra (la sinistra della difesa bianconera) siano state vanificate dalle conclusioni di attaccanti e centrocampisti dell’Inter.Si è molto discusso su un presunto, potenziale rigore a favore dei nerazzurri (10’), ma sia l’arbitroche ilnon sono intervenuti. Rivedendo l’azione si coglie come Lautaro, in piena area, manchi completamente il tiro e poi, sullo slancio, colpisca il piede di Bernardeschi, spettatore quasi passivo dell’azione.L’atmosfera si è subito scaldata ed è probabile che sia stata questa una delle ragioni che hanno fatto sbottare alla fine il presidente della Juventus, Andrea. Con chi ce l’avesse di preciso non so, ma il sospetto di tutti gli spettatori televisivi è che destinatario di poco eleganti epiteti fosse l’allenatore interista,L’Inter ci ha messo almeno venti minuti per cominciare a pressare l’avversario (azionecon tiro respinto da Demiral), forse per colpa dell’indolenza di Lukaku (inaspettata) o della scarsa reattività di Lautaro.Hakimi, al contrario, aveva voglia di proporsi per il velocista che è e ha costretto ad un fallo grave, al limite dell’area,, opportunamente ammonito dall’arbitro. Il giallo gli costerà la finale.Da quella punizione, battuta da, è nata una mezza occasione: palla deviata dae colpita con il ventre da(fuori).La Juve è letteralmente finita alle corde tra il 30’ e il 40’ del primo tempo, quando, arretrato esageratamente il baricentro e ormai in balìa del pressing avversario, ha regalato palloni pericolosi agli interisti che hanno difettato nella mira o per imprecisione o per precipitazione.- che non ha giocato con la consueta spietatezza, ma attaccava da solo - ha concluso due volte prima della fine del tempo, sempre trovando sulla strada un insormontabileNella ripresa, pur allentandosi fino a metà tempo (per riprendere alla fine), l’assalto è continuato con un diagonale di Hakimi (alto).Presumevo che i cambi di Conte incidessero di più. Inveceha rilevatoereditandone i compiti, anche se con maggiore propensione all’attacco. Pirlo ha capito cheera l’anello debole e ha inserito(62’) e nel giro di due minuti l’americano ha confezionato un assist prelibato per Ronaldo. Ma CR7 ha tirato addosso ad(gol sbagliato).Ancora cambi:con l’ordine di giocare tra le linee e dietro le punte; poiper(irrilevante). L’Inter non ha costruito mai e le due mezze occasioni gliele ha regalate Bentancur con due madornali errori in uscita.Palla per lo più all’Inter, ma sulle rare ripartenze si è visto il vero Ronaldo: grande azione personale (70’) e superlativa parata diPossesso palla sì, ma possesso senza sbocco (due tentativi di Sensi) prima che, a dieci minuti dalla fine, Pirlo blindasse tutto con una prosaica difesa a cinque.(4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (82' Chiellini), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi (62' McKennie); Kulusevski (87' Chiesa), Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Morata, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters. All. Pirlo(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (65' Kolarov); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (65' Sensi), Darmian (57' Perisic); Lukaku, L. Martinez. A disp: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Young, D'Ambrosio, Pinamonti. All. Conte: Maurizio Mariani: Darmian (I), Alex Sandro (J), Perisic (I), Brozovic (I)