rispolverata senza particolare fortuna la scorsa estate. Poi ci sono stati anni importanti ad Assago e a Cernobbio, sulle rive del lago di Como, che non era ancora il buen ritiro di George Clooney. L’ultima sessione si è svolta a pochi passi da San Siro. Fin qui la storia, il passato. Il prossimo mercato della Juventus uscirà invece dai tribunali:Anche qui, su calciomercato.com,uno che a dispetto dei 35 anni compiuti, fa la differenza col suo infinito talento, non ancora consumato dalle vittorie. Rinnovare un contratto da 7 milioni netti a stagione. Facile a dirsi. Molto meno a farsi senza le Coppe, figuriamoci in caso di retrocessione, fatto che si potrà escludere solo quando i processi saranno conclusi.compreso il nuovo ds, se ci sarà, o il nuovo allenatore, se non sarà Allegri,E vale per Di Maria, ma non soltanto per lui. Perché non serve essere dottori commercialisti per capire che, taroccati o meno che siano stati, e le 14 mila pagine dell’inchiesta Prisma costituiscono al momento un pesante quadro accusatorio, in questi anni i bilanci della Juventus hanno imbarcato parecchia acqua, col massimo degl’incassi dai diritti tv e iDiverso il discorso di Pogba, uno che allo stipendio attuale (7 netti anche a lui) la Juventus potrebbe invece doversi tenere, perché difficilmente troverà qualcuno disposto a onorarne il contratto.a dire che senza penalizzazione la Juventus avrebbe gli stessi punti dell’Inter (ha meno ragione quando conta i 2 lasciati contro la Salernitana, perché sono in tanti a potersi lamentare e il discorso porterebbe lontano).La sua Juve non è bella, raramente lo è stata, ma è teoricamente in linea con le altre squadre migliori, Napoli a parte. Teoricamente, perché poi c’è la pratica e se il Coni non cancella il meno 15 (decisione entro un mese, ricorso Juve da presentare entro il 2 marzo)chi li fa e con quali soldi, soprattutto con quali certezze? La Juventus può pensare di essere innocente e professarsi tale, può difendersi. Ma solo dopo i verdetti che usciranno dai tribunali sportivi potrà davvero pensare al prossimo futuro.La Superlega non c’entra, ma la “nuova” Juventus non ha mai disconosciuto quella “vecchia”, non ha mai preso le distanze dal progetto originario. E se sarà confermata la condanna in Italia, l’Uefa non potrà che adeguarsi.per il prestigio, sì, ma soprattutto per scontare subito la pena, o almeno una parte di essa, guadagnando tempo sulla strada della ricostruzione checui sinceramente non si capisce bene chi e perché dovrebbe partecipare. I club e le Leghe di mezza Europa hanno già detto no, si sono e si stanno pronunciando addirittura i governi:Anche qui ancora tribunali, altri giudici, nuove sentenze: altro che rinnovare il contratto a Di Maria.