Comunque si concluderà la vicenda Paulo Dybala, a tutti i tifosi della Juventus rimarrà soltanto una grande amarezza. Giovani e ragazzini i quali avevano regalato i loro cuori da tifosi, senza se e senza ma, a quel giovane calciatore tanto carino e dall’aria così pulita che con il pallone sembrava essere in grado di poter fare prodigi come Mago Merlino.E i nonni raccontavano ai nipotini chi fosse mai stato quel fuoriclasse di nome Omar che dipingeva calcio come un maestro del colore. Era un’illusione. Paulo Dybala non entrerà nella galleria dei famosi.