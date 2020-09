Arthur e McKennie non saranno gli unici colpi a centrocampo per la Juventus. Almeno questa è l'idea di Fabio Paratici che vuole portare a Torino un altro giocatore per rinforzare la mediana della squadra di Andrea Pirlo. I nomi? Piace Manuel Locatelli che però il Sassuolo valuta 40 milioni di euro e resta viva la pista Rodrigo De Paul per il quale l'Udinese chiede non meno di 35 milioni di euro e sul quale c'è anche il Leeds.