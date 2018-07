Alberto Cerri è a Roma a Villa Stuart per fare le visite mediche con il Cagliari. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante si sta sottoponendo a tutti i controlli di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il trasferimento dell'attaccante non è ancora ufficiale, nonostante le parti abbiano ormai trovato l'intesa per il passaggio in rossoblu. Il presidente Giulini è ora a Milano per definire gli ultimissimi dettagli dell'acquisto dell'ex Perugia con i dirigenti della Juventus. Altro colpo in uscita per la società bianconera.