Il gol dell'1-0 del Parma contro la Juventus è arrivato ancora una volta in questa stagione su calcio di punizione e, proprio come contro il Porto la presenza di Cristiano Ronaldo in barriera è decisiva. Il fuoriclasse portoghese infatti, non è saltato nonostante la presenza di Cuadrado in posizione di coccodrillo alle spalle coprendosi evidentemente il volto e lasciando passare la palla sopra la propria testa.