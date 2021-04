Amauri, ex attaccante della Juventus, parla a Tuttojuve, dicendo la sua sul possibile ritorno di Pogba in bianconero: "Ho un po' cambiato idea, sarebbe un po' come se tornassi al Palermo. L'attuale politica della Juve è improntata molto sui giovani, l'unico che ho visto ritornare in tempi recenti è Higuain ma perché era un giocatore di proprietà del club. Nonostante la presenza di Cristiano e di Dybala, si era messo a disposizione ed era riuscito ad esser decisivo in molte sfide dello scorso anno. Pogba è ancora giovane, ma ha fatto la sua storia. Ho letto anche di Aguero, credo verrebbe acquistato più per una questione di marketing".



LA CENA A CASA MCKENNIE - "Ho sperato fosse un pesce d'aprile, ma invece non lo era. È stata una mancanza di rispetto non solo nei confronti di società e tifosi, ma anche per tutte quelle persone che rispettano le regole. Viviamo ancora in tempo di pandemia, dove le persone muoiono ogni giorno. Anche ai miei tempi sono successe queste cose, ma qui il contesto è totalmente differente. E poi tra pochi giorni c'è un derby importantissimo, è un match a cui bisogna prestare il massimo dell'attenzione. Sono stati degli irresponsabili, non ci sono scuse perché questa è una figuraccia mondiale".