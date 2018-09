Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, ha raccontato a Radio 2 la vita al fianco del tecnico della Juventus: “Come lo riesco a placare se perde? Non ho una regola generale per placarlo, semplicemente mi accorgo delle situazioni e ci penso. Lo stadio? No, non ci vado mai per scaramanzia, ma sono anche aiutata dal fatto che vivo a Brescia. Cosa fa Massimiliano? Quando esce dallo stadio va a casa, va con i suoi amici, io aspetto un po', anche 48 ore. È un uomo molto serio sul lavoro, torna sempre con la squadra e segue tutte le sue regole. Io le rispetto e intanto aspetto, perchè so che tornerà”.