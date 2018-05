Nicola Amoruso, ex attaccante della Juve, ha parlato di Gonzalo Higuain ai microfoni di Tuttosport: "Quest’anno si è visto un Higuain diverso, ha corso di più a beneficio della squadra. Ha svolto un lavoro differente rispetto alle scorse stagioni, è stato più presente nella manovra. Però credo che qualora dovesse arrivare un’offerta importante, sarebbe oggetto di valutazione. Higuain ha quasi 31 anni e la Juve se volesse puntare a un attaccante più giovane non farebbe male. Per la sua età non sarebbe male incassare una cinquantina di milioni. Non so se qualche società farà una proposta del genere, certo lui può giocare ancora ad alti livelli per 2-3 anni. E mi sembra che abbia ancora fame e stimoli, non è un calciatore arrivato da questo punto di vista".