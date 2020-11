. Il primo tempo del match con il centrocampista tedesco si è chiuso a inizio ottobre, quando il giocatore ha comunicato al club che, nonostante l’esclusione dalla lista Champions, sarebbe voluto rimanere a Torino. Con Khedira i rapporti restano ottimi. L’ex Real Madrid è stato un leader del ciclo allegriano e, nonostante gli infortuni, ha avuto un ruolo importante anche nella stagione con Maurizio Sarri in panchina. Il tedesco è sempre molto professionale, non a caso in questi mesi ha continuato ad allenarsi con Andrea Pirlo e il resto della squadra.Il futuro, però, è segnato. La Juventus non ha cambiato idea e Sami, ora che sente di aver recuperato bene dall’ultimo infortunio, è pronto a voltare pagina. La separazione potrebbe avvenire a gennaio. Khedira ha voglia di calcio eAl momento il centrocampista degli ultimi 5 scudetti non ha ancora ragiunto un accordo con i bianconeri per risolvere anticipatamente il contratto e non ha nemmeno comunicato ai dirigenti di aver trovato una nuova squadra. Sottotraccia, però, qualcosa si muove."Mi piacerebbe giocare in Inghilterra", ha detto recentemente lo juventino. E dalla Premier non sono rimasti insensibili al richiamo di un giocatore che, seppur 33enne, ha vinto tutto e più volte tra Germania (con lo Stoccarda), Spagna (con il Real Madrid), Italia (con la Juventus), oltre ovviamente al Mondiale conquistato con la Nazionale. Khedira vuole aggiungere al suo ricco curriculum un’avventura inglese e Carlo Ancelotti, a caccia di esperienza per il suo Everton, sta pensando sempre più seriamente di portare a Liverpool il tedesco, peraltro già allenato e apprezzato ai tempi del Bernabeu. La pista è possibile, ma non ancora scontata. Sempre secondo Tuttosport,