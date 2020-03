Sei e sette. Anche Danilo e Alex Sandro infatti hanno deciso di lasciare Torino per tornare in Brasile. Portando a sette il numero di giocatori della Juve attualmente fuori dall'Italia. Una situazione, la loro, in ogni caso completamente diversa da quella di chi li ha preceduti: se Cristiano Ronaldo era già in Portogallo quando è stato trovato positivo al Coronavirus il primo bianconero, Daniele Rugani, rispetto ai vari Miralem Pjanic, Sami Khedira e Gonzalo Higuain ecco che i due terzini hanno aspettato che terminassero i quattordici giorni di isolamento dall'ultimo contatto avuto con il compagno di squadra pur avendo ricevuto anche loro l'esito negativo al tampone la scorsa settimana.



CHE SUCCEDE - Era diventato un simbolo della prudenza Danilo, che pure aveva avuto la forte tentazione di partire in anticipo, salvo poi tornare sui suoi passi sotto i consigli virtuosi del suo agente Fabrizio De Vecchi. Ora però pure lui e Alex Sandro hanno scelto di tornare a casa e pure loro dovranno poi con ogni probabilità restare altri quattordici giorni in isolamento una volta rientrati in Italia dal Brasile. Fin qui intanto il solo Douglas Costa ha comunicato il giorno del ritorno alla base, il 3 aprile.