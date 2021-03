Problemi in casa Juventus per Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, che doveva partire titolare contro lo Spezia nella gara in programma alle 20.45, ha avvertito un problema al tendine nella fase di riscaldamento e, per questo motivo, non sarà del match. Altro ko importante, quindi, nel reparto arretrato per Andrea Pirlo, che deve fare già a meno di Bonucci, Chiellini e Cuadrado: allarme rosso, anche in vista della Champions di settimana prossima. Al suo posto Frabotta.



In panchina, quindi, De Ligt. Condizioni da valutare, quelle dell'ex Ajax, per la sfida europea contro il Porto. Tra gli assenti, Chiellini è quello più vicino al recupero, ma Pirlo dovrà fare la conta. Queste le parole di Paratici a Sky Sport: "​De Ligt ha preso un colpo sabato e ha provato oggi, ma sentiva dolore e abbiamo preferito preservarlo".