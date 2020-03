Sono tanti, tantissimi i personaggi del mondo sportivo che stanno contribuendo a combattere la pandemia che sta affliggendo il mondo intero, il coronavirus. Tra questi, diversi calciatori stanno accettando la challenge lanciata dal sito Chefaticalavitadabomber, volta a raccogliere donazioni per aiutare gli ospedali italiani. Tema della sfida, palleggiare con qualsiasi oggetto trovato per casa. Sfida raccolta anche da Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus ha palleggiato con un pesce giocattolo, passatempo preferito del suo gatto, nominando poi Lorenzo Insigne, Paulo Dybala e il suo amico Angelo Pintus, prossimi sfidanti di una challenge tanto simpatica quanto utile per combatter il virus.