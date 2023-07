Nicoló Fagioli non partirà oggi con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite. — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2023

- fermato da un problema ad un polpaccio -per la tournée negli Stati Uniti. In vista della partenza per San Francisco, dove la Juventus farà il suo esordio stagionale nell'amichevole contro il Barcellona (domenica 23 luglio, alle 4.30 ora italiana), il club ha comunicato ufficialmenteIl centrocampista classe 2001, reduce peraltro dall'operazione alla clavicola destra del maggio scorso, non si aggregherà al resto della squadra a causa di una tonsillite.Insieme al calciatore piacentino e al francese, non figurano nella lista dei convocati di Allegri nemmeno Leonardo Bonucci e Denis Zakaria, fuori dal progetto tecnico e formalmente sul mercato.