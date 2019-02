Nuove sirene inglesi per Paulo Dybala. Dopo le voci su un possibile scambio con Salah (più un conguaglio economico a favore del Liverpool), spunta l'interesse del Manchester City. Insoddisfatto da Mahrez, Pep Guardiola ha mandato l'amministratore delegato Ferran Soriano a Roma per osservare l'attaccante argentino in occasione di Lazio-Juventus.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, per strapparlo ai bianconeri serve un'offerta da 100-120 milioni di euro. E un contratto più ricco per la Joya, sotto contratto fino al 2022 con un ingaggio da 7 milioni netti all'anno più bonus. Alla finestra ci sono pure Bayern Monaco e Real Madrid.