La Juventus continua a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi per la fascia e oltre ad Emerson Palmieri, secondo il Corriere dello Sport, sta monitorando la situazione di Achraf Hakimi oggi in prestito al Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid che accetterà di tornare in Spagna soltanto con garanzie di titolarità.