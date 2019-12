Gonzalo Higuain, attaccante della Juve, ha parlato al termine della partita con l'Udinese ai microfoni di Sky Sport.



DIVERTITI - "Il mister ci ha provato, questa decisione era per la partita di oggi. La risposta credo sia stata buona, grandissima prima parte. Dopo il secondo tempo, per la stanchezza e l'intensità, abbiamo sofferto in ripartenza. Ma alla fine la partita è stata su alti livelli".



CARICA - "Bellissima cosa, la gente che mi conosce sa che mi guadagno le cose in campo. Provo a fare il massimo, può andare bene o male, ma la mia carriera è sempre stata così. Mi piace dimostrare in campo quello che dobbiamo fare".



TRIDENTE - "Decisione del mister, noi siamo pronti. Adesso dobbiamo stare tranquilli e riposarci per finire bene prima della pausa".



CHAMPIONS - "Chi arriva, arriva. Per vincere la Champions devi vincere con tutti".



FOTO DYBALA - "Non do titolo al tridente, abbiamo dimostrato una bella risposta a quanto rischiato, ci siamo divertiti, è stata una bellissima risposta".



RIVINCITA - "Mi piace la parola? Mi piace dimostrare che voglio migliorare anno dopo anno. Dimostro a me stesso che potevo continuare a giocare ad alti livelli. Per questo ho voluto rimanere qui, con questo popolo che m'ha dato sempre tanto".



LA SCELTA - "L'abbiamo saputo oggi prima di partire per il campo. Ha dato questa formazione, sappiamo che dovevamo dare una risposta"



SORTEGGIO - "Ci alleniamo domattina, non sappiamo se abbiamo tempo di vederlo dal vivo"