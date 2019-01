Anche il Chievo è interessato a Moise Kean che potrebbe arrivare dalla Juventus in prestito. Il giovane attaccante bianconero ha diversi estimatori in Serie A (Bologna) ma anche all'estero (Ajax). Massimiliano Allegri, tuttavia, preferirebbe non stravolgere la rosa e confermare il classe 2000 anche in questo mercato di gennaio. Il tecnico bianconero ha già dichiarato di non voler cedere Kean a metà stagione, né in prestito né a titolo definitivo con opzione di recompra.