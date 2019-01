Aumenta la fila per Marko. L'attaccante croato della Juventus, attualmente in prestito alla Fiorentina, interessa anche al Parma oltre a Cagliari e Fulham. Intanto, sempre secondo Sky, i viola si stanno muovendo per il giovane difensore croato dell'Hajduk Spalato, Mario(classe 2001).GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com