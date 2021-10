Il centrocampo è sicuramente il reparto che necessita di investimenti più urgneti in casa, ma guardando alla prossima estate di mercato, oltre al sogno Vlahovic può scatenarsi un'altra altrettanto importante necessità.n cui potrebbe essere necessaria una piccola, ma altrettanto importante rivoluzione conPartendo dagli attualmente in rosa sono due sui 4 a disposizione i centrali che potrebbero non essere più a disposizione al termine dell'attuale annata. Il primo èche ha rinnovato per questa stagione, ma non è eterno e, sebbene sia ancora forse il miglior centrale a disposizione, il ragionamento sul suo futuro andrà inevitabilmente fatto. Il secondo èche ha il contratto in scadenza 30 giugno 2023, ma non rientra nei piani del club ed è stato trattenuto a Torino più per mancanza di fondi per trovare delle alternative che per volontà.Le certezze, ad oggi, rimangono solo, capitano senza fascia, eche dovrebbe rappresentare il futuro del reparto. Dovrebbe, il condizionale è d'obbligo perché recentemente il suo agente,, ha spaventato la tifoseria bianconera animando la possibilità che qualcuno paghi la clausola rescissoria da 150 milioni:I dubbi sugli uomini del presente portano gli uomini mercato bianconeri a riflessioni immediate in vista della prossima estate e non è un caso che proprio Raiola stia spingendo per portare alla Juventus. Una pista credibile, a parametro zero, ma che verosimilmente non basteràe in quest'ottica va letto l'interessamento per, in scadenza con il Chelsea, ma anche per centrali meno "esposti" mediaticamente come(su di lui anche l'Inter),dell'Ajax odel Bayer Leverkusen. Idee e certezze, anche la difesa della Juve è da rifondare.