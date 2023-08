L'uscita pubblica del presidente dell'Aic Umberto Calcagno sul caso Leonardo Bonucci, a cui ha fatto seguito la replica stizzita della Juventus, si arricchisce oggi di un altro capitolo. Anche l'Asso Agenti, l'Aiacs, ha oggi pubblicato una nota ufficiale sulla vicenda attaccando direttamente l'AssoCalciatori per l'uscita definita come "propaganda mediatica".



IL COMUNICATO - "L'Aiacs, da sempre sensibile alle problematiche degli Agenti e dei loro Assistiti Calciatori, nell'augurare al giocatore Bonucci di poter al più presto insieme alla Juventus trovare soluzione alla vicenda che li vede parti, non con poca perplessità rivolge all’AIC un monito circa la sua mancata presenza per analoghi casi affrontati dagli Agenti e dai Calciatori con meno enfasi mediatica. Ricordiamo che la sua AZIONE SINDACALE deve essere rivolta verso tutti e soprattutto sostenuta nelle sedi opportune, non solo mediaticamente con Azione di Propaganda".