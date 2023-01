Anche le calciatrici della Juventus hanno voluto manifestare il proprio sostegno alla società colpita dalla pesante sentenza sul caos plusvalenze: la mattina dopo il -15 in classifica, ecco i post sui social di due bandiere come Martina Rosucci e Lisa Boattin, oltre al bel messaggio di Doris Bacic, oggi al Levante Las Planas.



LE PAROLE - "Non c’è orgoglio più grande che indossare questa maglia", scrive Boattin, premiata a ottobre al Gran Galà del calcio fra le migliori dello scorso torneo proprio insieme a Rosucci. “Questa mattina mi sono svegliata ancora più juventina”, le fa eco la compagna. Il difensore Cecilia Salvai posta cuori bianconeri sotto l'immagine di un abbraccio di gruppo, Bacic invece ha scritto: “Forza! Quando sei della Juve, lo sei per sempre.”