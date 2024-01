Juve, anche McKennie sarà squalificato

La Juventus e Massimiliano Allegri non perderanno solo Federico Gatti in vista della prossima sfida di campionato, la prima del girone di ritorno in programma martedì 16 gennaio allo Stadium di Torino, contro il Sassuolo. Anche Weston McKennie, infatti, sarà squalificato dal giudice sportivo.



Il centrocampista statunitense classe 1998 era infatti in diffida alla vigilia della sfida contro la Salernitana e nel corso del secondo tempo è stato ammonito e sarà quindi squalificato per un turno



McKennie ha infatti trattenuto a centrocampo Candreva che era lanciato in verticale in una classica azione definita SPA da regolamento. Giusto il cartellino che porterà alla sanzione.