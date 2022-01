La Juventus non avrà questa sera allo Stadium il suo vice-presidente Pavel Nedved che non è presente per la sfida contro il Napoli. Il motivo è legato al fatto che anche lui è risultato positivo al covid-19 ed è stato posto in isolamento.



Nedved non ha però avuto alcun contatto con il gruppo squadra dal momento in cui i giocatori si sono ritrovati al rientro dalle vacanze invernali e questo non incide, quindi, sullo svolgimento della gara.