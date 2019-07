Ricordi indelebili 9 luglio 2006pic.twitter.com/7yajiBgfxz — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) 9 luglio 2019

13 anni esatti, da quel 9 luglio 2006 che portò l'Italia sul tetto del mondo. Germania 2006 è lontano nella storia, forse, ma non nei ricordi di chi l'ha vissuto: nostri, semplici tifosi, ma soprattutto dei calciatori che hanno reso possibile questo successo. Come Andrea Pirlo, all'epoca al Milan, poi passato nel 2011 alla Juventus: in Germania, il centrocampista segnò all'esordio con il Ghana, poi, consegnò a Fabio Grosso la palla utile a sbloccare la partita con i padroni di casa tedeschi, in semifinale. Ah, c'è pure un rigore con la Francia, come tutti gli altri, leggermente decisivo.