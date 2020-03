Anchesi è aggiunto alla lista di giocatori e dirigenti del mondo Juventus che hanno promosso l'iniziativa del club di raccogliere fondi per le strutture ospedaliere torinesi. Una scelta che ha richiamato tutti a raccolta, in questo momento di difficoltà, e pure quindi il campione portoghese, rimasto bloccato nella sua Madeira dopo la notizia della positività di Daniele Rugani. Così, la Juventus si mette in prima linea e manda in campo tutti i suoi campioni per provare a fare il possibile per ritornare alla normalità.