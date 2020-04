Anche Wojciech Szczesny lascia l'Italia e torna in patria, in Polonia. Il portiere è l'ottavo giocatore della Juve a lasciare Torino, dopo Higuain, Douglas Costa, Pjanic, Khedira e Ronaldo, il primo ad allontanarsi per andare in Portogallo dalla madre.



Qualora nel giro di qualche settimana dovessero riprendere gli allenamenti, Szczesny, una volta rientrato in Italia, dovrebbe quindi restare 14 giorni chiuso in casa, in quarantena.