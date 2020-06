La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno: ancora a parte Higuain, Ramsey e Chiellini.



IL REPORT - Lunedì in campo per i bianconeri, che oggi al Training Center Continassa si sono allenati nel pomeriggio.



Dopo una fase di riscaldamento, la squadra si è concentrata sul possesso palla, per poi disputare una partitella.



Higuain continua il percorso fisioterapico prestabilito, mentre Ramsey prosegue il lavoro personalizzato come da programma e Chiellini sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione, mirato a ritrovare la migliore condizione.



Domani l’allenamento è previsto al mattino".