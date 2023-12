Intervenuto nel corso della Domenica Sportiva l'ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina, Federico Bernardeschi, ha parlato del suo futuro, ora che è in Italia per godersi le vacanze, aprendo un'enorme porta per un ritorno in bianconero.



"Sto bene qui, mi godo le mie vacanze e mi sto allenando. Se arrivasse la chiamata della Juventus? La Juventus è nel mio cuore, un pezzo del mio cuore è rimasto qui quindi vedremo, sarei contento ma vediamo"