Il mondo del calcio è fermo, bloccato dal coronavirus. La pandemia ha congelato campionati e coppe, mettendo in pausa - almeno per un mesetto - tutto il mondo del pallone. La Juve si è adeguata: prima il rinvio della sfida di Coppa Italia con il Milan, poi il blocco del campionato e infine lo stop alla Champions. Tre momenti chiave della stagione, con partite delicate su tutti i fronti.



OCCASIONE STORICA - Dire con precisione quanto ci sia di Maurizio Sarri, in questa Juve, è ancora difficile. Eppure, dati alla mano, la squadra è prima da sola in Serie A e ancora in corsa in Champions League e in Coppa Italia. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, dal 1994, inizio dell'era dei tre punti, era successo solo altre quattro volte: nel 1994-1995, nel 2014-2015, nel 2016-2017 e nel 2017-2018. In tutte le stagioni, lo scenario è stato lo stesso: scudetto e Coppa Italia.