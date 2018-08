Ryan Ait-Nouri, segnatevi questo nome. Perché in Francia sono convinti che possa davvero diventare il laterale mancino del futuro, un terzino di spinta e gamba con buon fisico e tutte le carte in regola per stupire. L'Angers si sta godendo un talento vero, classe 2001 e già coinvolto in Ligue1 con un progetto di crescita importante alle spalle di questo ragazzo nato a Montreuil, in Francia. Non a caso, la Juventus lo sta seguendo da tempo col ds Paratici attento ai prospetti del futuro e sta programmando una nuova missione per tenerlo d'occhio entro il mese di settembre.



OCCHIO AL MONACO - Ait-Nouri è un giocatore che la Juve monitora da vicino, i radar sono accesi. Ma il vero pericolo è il solito Monaco, sempre vigile sui migliori giovani e pronto a rilanciare con l'Angers dopo la prima offerta da 7 milioni di euro più bonus rifiutata qualche settimana fa: in Francia il mercato è aperto fino al 31 agosto, c'è ancora margine di manovra e il Monaco vuole provare a far saltare il banco prenotando Ait-Nouri a breve giro. Altrimenti, dovesse rimanere all'Angers, i radar della Juve tornerebbero forti su questo terzino sinistro. Con una nuova missione in agenda...