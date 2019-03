Sembra passata una vita, eppure da quell’incornata nell’area bianconera sono trascorsi poco più di dieci mesi. Allora il distacco in classifica tra la prima e la seconda era ridotto a un misero punto, le speranze di scudetto delpiù forti che mai eesultava all’Allianz Stadium. Dieci mesi più tardi, lo scontro diretto tra i partenopei e la- stavolta al San Paolo - dirà ben poco sulle possibilità di strappare il titolo ai più forti. Ma la certezza azzurra, oggi come allora, è in un gigante senegalese con il 26 sulla schiena... e gli occhi dei bianconeri puntati addosso.