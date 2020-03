Doveva essere l'ultima operazione del mercato di gennaio, invece, lo scambio con il Psg De Sciglio-Kurzawa non si è concretizzato. La Juve, comunque, continua a monitorare il laterale mancino che andrà in scadenza nel prossimo giugno. Come riporta France Football, i bianconeri non sono i soli a tenere d'occhio Kurzawa: infatti, anche l'Arsenal ha fiutato l'occasione e vorrebbe anticipare la Juventus per portarlo a Londra. Tutti i giochi restano quindi aperti, con il mercato che non può che passare in secondo piano nella situazione di emergenza per il coronavirus.