La Juventus, attraverso il proprio sito web ha diramato il report dell'allenamento odierno in vista della sfida contro il Parma.



ALLENAMENTO - Questa mattina, al JTC, Massimiliano Allegri ha voluto soffermarsi su un fondamentale che puo' fare la differenza in queste prime settimane di condizione fisica: il possesso palla. Dopo la fase di riscaldamento, i bianconeri sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla 4 contro 5, 1 contro 1 e a squadra schierata.



GLI INFORTUNATI - Presenti tutti tranne Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola, che hanno continuato il proprio lavoro di recupero differenziato, seppur diverso per entrambi.