Torino-Parigi, l’asse si mercato si sta surriscaldando. Juventus e Paris Saint-Germain, dall’alto del loro ottimo rapporto, stanno parlando di diversi giocatori che piacciono alle rispettive dirigenze. Icardi e Pjanic i due nomi più in voga, ma anche Douglas Costa, De Sciglio, Kurzawa e infine Paredes. Secondo Mundo Deportivo, l’ex Roma continua a rimanere nella lista degli obiettivi di Fabio Paratici, determinato a regalare a Maurizio Sarri un centrocampista che soddisfi i suoi requisiti. Dopo l’esperienza in giallorosso, Paredes dunque potrebbe lasciare il Psg e tornare in Italia, stavolta con i colori bianconeri.