Vendere. E se incassare non è possibile, almeno risparmiare. Così la Juve di Fabio Paratici cerca di far respirare il bilancio. Zero euro incassati da Mario Mandzukic, la rescissione del contratto non aiuta il fatturato, ma consente almeno di risparmiare 9 milioni netti (più bonus) che avrebbe dovuto pagare fino al 30 giugno 2021, quasi 20 lordi. Così come per il momento il passaggio di Mattia Perin al Genoa va solo alla voce degli stipendi risparmiati, il suo è da 2,5 milioni netti più bonus a stagione. Quindi la cassa non ride, ma piange un po' meno.