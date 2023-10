, quella che si è svolta martedì sera a Torino. Un anniversario non banale, che non si poteva non festeggiare alla grande e “Together” com’era stata intitolata. Quindi, con i componenti della proprietà bianconera, con chi questa storia che non è ancora finita (“perché la mia famiglia deve ancora fare tanto per la Juve”, ha assicurato Elkann) l’ha scritta sul campo, e ovviamente coi tifosi che – come ha sottolineato più volte lo stesso John – sono parte importante della grande famiglia juventina.Però tra balletti, scenografie, musica a palla, partita dei tifosi vip prima (c’erano in campo pure Oceano e Leone Elkann) e poi quella delle leggende bianconere,. Un Agnelli assente alla festa degli Agnelli. Sembra una fake news, invece non lo è. Andrea non c’era proprio, anche se era a Torino (ha partecipato ad un convegno). Di sicuro l’assenza non era dovuta all’inibizione comminatagli dalla giustizia sportiva, non essendo quello dell’altra sera un evento ufficiale organizzato da Lega o Figc, ma da altro. Già le sue dimissioni da tutto, Juventus ma anche Exor e Stellantis, stupirono molti (perché fuori da tutto? Fu la domanda),, lui che probabilmente è più juventino del suo stesso cugino.La sua eventuale presenza é stata ritenuta sconveniente e poco opportuna dopo le note vicende Prisma, nelle quali è penalmente ancora coinvolto? Il silenzio apre ad ogni ipotesi.E quando sono scesi in campo i Legends l’ assenza della “furia ceka” si è notata di brutto, soprattutto perché altri palloni d’oro erano presenti eccome, in campo ed in panchina., lui che negli anni addietro non aveva saltato nemmeno una delle partite del cuore disputate all’Allianz, ed ha marcato visita nella partitella più simbolica. Lui che leggenda è stata per davvero., che dopo Del Piero è forse il più iconico capitano della storia bianconera. Non era presente perché adesso fa parte dello staff della Nazionale e proprio martedì era a Nyon per l’assegnazione ufficiale degli Europei 2032 che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia (sempre se costruiranno gli stadi per ospitarli).. Del resto Nyon dista meno di tre ore di auto dal capoluogo piemontese, e magari un volo privato gli Elkann glielo avrebbero anche messo a disposizione. Ma magari quelli della Federazione non erano d’accordo, e se fosse così il presidente Gravina dovrebbe spiegarci il perché. Una deroga al proprio team manager, per un evento esclusivo ed unico come quello per i festeggiamenti dei 100 anni degli Agnelli, avrebbe dovuto concederglielo. Un conto è essere sotto contratto con un club, tipo Chiellini (altro assente) che tra l’altro gioca negli Stati Uniti, un altro avere un ruolo nello staff della Nazionale (e neanche di primo piano) .Se i burocrati federali non ci arrivano da soli, sarebbe l’ennesimo sgarbo fatto dalla FIGC alla Juventus.