Sarà Aurelio Andreazzoli il vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.



L'esperto allenatore toscano è in questi giorni al lavoro per rescindere il contratto che lo lega al Genoa fino al prossimo giugno. Una volta trovata l'intesa con il club rossoblù l'ex tecnico di Roma ed Empoli sarà pronto per recarsi a Vinovo ed affiancare il giovane collega nella sua nuova avventura alla guida dei Campioni d'Italia.



Scelto da Enrico Preziosi per guidare il suo Genoa all'inizio della passata stagione, Andreazzoli rimase in sella al Grifone per appena otto giornate, nel corso delle quali collezionò 5 sconfitte, due pari ed appena una vittoria, il 2-1 interno con la Fiorentina al secondo turno di campionato. Fatale al suo addio fu il pesante 5-1 incassato in casa del Parma il 20 ottobre. Un KO che convinse la dirigenza rossoblù a sollevarlo dall'incarico, affidando la panchina a Thiago Motta.



Ora per il 66enne di Massa l'avventura ricomincia in una veste differente: quella di secondo di Pirlo al timone del club più importante d'Italia.