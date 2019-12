. Una mossa forse mai così meritata. Perché già alla fine dell'estate, la dirigenza bianconera aveva promesso all'argentino - dopo i suoi rifiuti eccellenti alla Premier League - di parlare dell'ipotesi rinnovo in autunno o al più tardi in inverno;, forti. La plusvalenza dell'estate 2019 rimarrà con ogni probabilità un ricordo, se non a fronte didei mesi scorsi. Chi vorrà portar via Dybala alla Juventus dovrà toccare le tre cifre, insomma.- La Juve stessa ha dato segnali agli agenti del giocatore: l'entourage ha recepito, si può ragionare su uno(poco più, in realtà) e una durata dell'accordo almeno fino al 2024, allontanando gli spettri dell'intesa fino al 2022 attualmente in vigore che lascia ancora tranquille le parti ma non lo farebbe - ad esempio - tra un anno di questi tempi.e ora si potrà iniziare a scendere nel dettaglio anche con lui dopo aver blindato Bonucci, Cuadrado e presto anche Szczesny., ora bisognerà incontrarsi e trovare l'intesa. Si può fare. Ma un'estate di Dybala in vendita non è più prevista per il 2020: un top club potrà prenderlo con un assegno da almeno 100 milioni se il rendimento rimarrà questo, non verrà offerto altrove.