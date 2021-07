La Juve è in ansia per Arthur, le cui condizioni fisiche destano ancora preoccupazione. Il brasiliano ha vissuto la seconda parte della stagione 2020-21 tormentato da una dolorosa calcificazione fra tibia e perone. In primavera l'operazione era stata esclusa, temendo che potesse non essere risolutiva. E poi c'era l'obiettivo Coppa America, che poi è saltato comunque. Risultato: ora Arthur si sta già allenando, al mare in Spagna, ed è pronto a presentarsi al raduno della Juve il 14 luglio. Il problema fisico però non è risolto e, come riporta La Gazzetta dello Sport, se il dolore dovesse ripresentarsi, "il viaggio in sala operatoria diventerebbe di attualità", con la speranza poi di tornare in campo in un paio di mesi, questa volta senza più dolore.



Situazione delicata quindi, per Allegri e per lo staff medico della Juve. Ma anche per la società, visto che il problema fisico, aggiungendosi alle considerazioni di bilancio, rende di fatto Arthur quasi incedibile. Ricordiamo che un anno fa la Juve, in un maxi scambio di plusvalenze con il Barcellona, ricavò 60 milioni più 5 di bonus per la cessione del bosniaco, e ne spese 72 (più eventuali bonus fino a 10 milioni) per il brasiliano. Cifre che, dopo appena un anno, rendono praticamente impossibile una cessione, per non incorrere in una considerevole minusvalenza. E se poi ci aggiungiamo anche il delicato quadro fisico...