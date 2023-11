E' il dubbio della vigilia. La Juventus si sta preparando per la sfida di domani sera, quando all'Allianz Stadium arriverà l'Inter per un match che vale la vetta della classifica. Una partita importante a cui nessuno vuole mancare. Compreso Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero è alle prese con un dolore provocato dalla frattura leggermente scomposta della decima costola. Attesa per l’ultimo allenamento, ma aumentano le chance di convocazione, riporta La Gazzetta dello Sport.