E questo può voler dire molte cose: la principale è che, troppo ampia la distanza tra domanda e offerta, pure a livello progettuale c'era più di qualcosa da rivedere. Se i contatti non si sono mai interrotti, ora però si può nuovamente fare sul serio. Mentre se una cessione in extremis non è mai da escludere fino a quando il mercato non si è concluso, ormai i tempi per intavolare una trattativa del genere non sembrano essercene, così come nel frattempoper convincere la Juve a lasciar andare Dybala, una storia completamente diversa rispetto a quella dell'estate 2019 che vedeva il club bianconero spingerlo fuori in ogni modo. Di sicuro essere tutti presenti rappresenta un punto di partenza importante per non perdere tempo prezioso.- Antun è a Torino quindi, ed è una notizia importante. Con lui è arrivata anche la mamma di Paulo, Alicia. Punto di riferimento fondamentale per la Joya, soprattutto quando ci sono decisioni importanti da prendere. E. La presenza dell'agente a Torino però può permettere anche di anticipare questa trattativa per il rinnovo, nel caso in cui si presentassero le condizioni giuste:anche per capire quanto margine a bilancio ci sia per andare all in da parte della Juve. Intanto il tempo passa e ogni giorno si trasforma in un elemento a favore di Dybala in questa trattativa, in organico sta per inserirsi un giocatore in più che guadagna uno stipendio migliore della Joya (che sia Edin Dzeko o Luis Suarez, poco importa) e il 30 giugno 2022 sempre meno lentamente si avvicina.