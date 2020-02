La Juventus continua ad osservare Houssem Aouar, non solo perché prossimo avversario di Champions League con il Lione, ma anche perché uno dei giovani più interessanti del campionato francese. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri tengono calda la pista per arrivare al ventunenne francese di origini algerine, che quest'anno con il Lione si è già assicurato sette reti in tutte le competizioni, a cui ha aggiunto anche sei assist. Trequartista, talvolta centrale di centrocampo, sarà un giocatore di cui si sentirà parlare parecchio in estate.